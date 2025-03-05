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  • НХЛ оштрафовала тренера «Нью-Джерси» Кифа на 25 тысяч долларов за неподобающее поведение в адрес судей. Он был удален до конца игры с «Вегасом»
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НХЛ оштрафовала тренера «Нью-Джерси» Кифа на 25 тысяч долларов за неподобающее поведение в адрес судей. Он был удален до конца игры с «Вегасом»

Главного тренера «Нью-Джерси» оштрафовали на 25 тысяч долларов за спор с судьями.

3 марта «Девилс» проиграли «Вегасу» (0:2) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. 

В третьем периоде главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф получил малый штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца игры за неподобающее отношение к судьям. 

В итоге лига объявила о наложении штрафа на Кифа. Средства будут направлены в фонд НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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