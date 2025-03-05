НХЛ оштрафовала тренера «Нью-Джерси» Кифа на 25 тысяч долларов за неподобающее поведение в адрес судей. Он был удален до конца игры с «Вегасом»

Главного тренера «Нью-Джерси» оштрафовали на 25 тысяч долларов за спор с судьями.

3 марта «Девилс» проиграли «Вегасу » (0:2) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде главный тренер «Нью-Джерси » Шелдон Киф получил малый штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца игры за неподобающее отношение к судьям.

В итоге лига объявила о наложении штрафа на Кифа. Средства будут направлены в фонд НХЛ .