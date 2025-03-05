Ротенберг о работе тренером СКА: «Сложнее, чем быть менеджером – это круглосуточный труд. Буду продолжать помогать команде с развитием и результатами. Люблю свою работу»

Роман Ротенберг доволен работой главным тренером СКА.

43-летний специалист возглавил петербургский клуб в январе 2022 года. С 2011 года Ротенберг был вице-президентом СКА.

«Как генеральный менеджер, наверное, я добился того, чего хотел. Работа тренера намного сложнее, это правда. Это серьезный очень вызов. Тем интереснее.

Потому что это заставляет меня совершенно по-другому развиваться, работать. Это реально круглосуточная работа. Пока я могу помогать команде, давать ей больше с точки зрения развития, результата, я буду продолжать это делать.

Это то, к чему каждый стремится – любить свою работу. Я вот люблю свою работу», – сказал Роман Ротенберг в интервью телеканалу «Россия 24».

Роман Ротенберг: «Цель СКА – выручка 2 млрд рублей в этом сезоне, в 2011-м начинали с 53 млн. Благодаря «Зениту» у нас полные трибуны, футбольный клуб приучил болельщиков ходить на матчи»