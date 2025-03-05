Роман Ротенберг: «Цель СКА – выручка 2 млрд рублей в этом сезоне, в 2011-м начинали с 53 млн. Благодаря «Зениту» у нас полные трибуны, футбольный клуб приучил болельщиков ходить на матчи»
«У нас цель в этом сезоне – достичь выручки в два миллиарда рублей. Мы начинали в 2011 году, когда пригласили в СКА, начинались с 53 миллионов. С 53 миллионов в 2024 году дошли до 2 миллиардов. Это очень серьезный коммерческий рост.
Конечно, если мы сравниваем, где мы были и где мы сейчас, и в целом, если мы сравним, где был хоккей 10 лет назад и где сейчас, мы приближаемся к футболу.
Во многом это благодаря «Зениту», что мы имеем возможность собирать полные трибуны, потому что футбольный клуб приучил болельщиков ходить на матчи.
Чтобы нам, как клубу, приблизиться к «Зениту», нам в первую очередь нужно добиваться спортивных результатов», – сказал главный тренер СКА в интервью телеканалу «Россия 24».
Ротенберг о СКА: «Выручка за сезон – 1,13 млрд рублей. Это рекорд в КХЛ, рост с 2011 года – в 22 раза. Мы хотим 2 млрд»
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