Ротенберг об Овечкине: «Благодаря Саше мы популяризируем хоккей – по ТВ рассказывают, как он забивает, вся страна следит. Поэтому дети приезжают на матчи СКА, сборной, идут в академию»

Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин помогает популяризации хоккея.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Что касается, Овечкина , феноменального явления в нашем хоккее, я думаю, что во многом благодаря Саше мы популяризируем хоккей. Мы включаем телевизор, а там рассказывают, как Овечкин забил гол. Каждый раз вся страна следит.

Это главное, потому что тогда дети идут к нам в хоккейную академию, приезжают на матчи СКА, на матчи сборной», – сказал главный тренер СКА в интервью телеканалу «Россия 24».

Роман Ротенберг: «Цель СКА – выручка 2 млрд рублей в этом сезоне, в 2011-м начинали с 53 млн. Благодаря «Зениту» у нас полные трибуны, футбольный клуб приучил болельщиков ходить на матчи»

Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ – суммы, равные общему числу заброшенных шайб