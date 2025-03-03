У Кузнецова нет депрессии на фоне негатива после возвращения в КХЛ. У СКА были претензии к форварду по соблюдению режима (Артур Хайруллин)

У СКА были претензии к Евгению Кузнецову из-за несоблюдения спортивного режима.

«Насколько мне известно, вероятность того, что Кузнецов в этом сезоне сыграет за СКА, чрезвычайно мала. Связанные с клубом источники успели списать все на сотрясение мозга, которое якобы усугубил Евгений в матче с «Куньлунем», но ту игру Кузнецов провел полностью, да и если бы получил травму, такой эпизод вряд ли остался бы незамеченным на послематчевой пресс-конференции главного тренера армейцев.

Особенно неправдоподобной была информация одного из СМИ о том, что у Кузнецова развилась депрессия на фоне негативных комментариев болельщиков после его возвращения. Говорят, что сам игрок был просто в шоке от таких новостей.

По моей информации, никакой депрессии у Кузнецова нет. К игроку на протяжении всего сезона были претензии по соблюдению спортивного режима. Какие-то моменты звездному нападающему прощались, но всему есть предел. Даже терпению руководства, которое потратило много сил для подписания Кузнецова.

К СКА в этой ситуации не должно быть никаких вопросов – клуб подписал игрока на шикарных условиях, не предполагая такой исход, да и постарался максимально обелить Кузнецова в последней ситуации.

Хоккеист же выглядел на льду максимум процентов на 30 от своих возможностей, да к тому же подавал не самый лучший пример молодым игрокам. Странно, что Кузнецов при этом не чувствовал никакой ответственности перед теми, кто его пригласил. Хотя может и чувствовал, но собраться в нужный момент не смог.

Отсутствие Кузнецова в его нынешнем состоянии – не такая большая потеря для СКА перед плей-офф. При этом не стоит исключать и варианта, что игрок быстро решит свои проблемы, поймет, что так можно окончательно загубить карьеру, и в итоге попросится обратно в состав.

Учитывая еще три года контракта в СКА , не дать игроку второй (хотя нет, наверное, уже не второй) шанс было бы странно. Но тут в первую очередь сам Кузнецов должен решить для себя, какой путь выбрать», – написал журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона