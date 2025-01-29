Андронов о Ротенберге и будильниках для журналистов: «Это лучше, чем постное лицо Семака. Роман Майкл Оливер Борисович веселится от души»
Алексей Андронов позитивно оценил пресс-конференции Романа Ротенберга.
После победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) главный тренер СКА подарил будильник журналисту на послематчевой пресс-конференции. Вчера после победы над «Витязем» (4:1) Ротенберг снова подарил будильник «задавшему лучший вопрос» журналисту.
«Роман Майкл Оливер Борисович Ротенберг конечно веселится от души… 😁 И по мне – это лучше, чем постное лицо Семака… 🫣
Об этом еще Геннадий Кернес все сказал… 🤷🏼♂️» – написал футбольный комментатор Андронов в своем телеграм-канале.
Василий Уткин: «Майкл Оливер Роман Ротенберг – главный тренер СКА. Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
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