Вячеслав Малафеев считает, что КХЛ может легко конкурировать с Мир РПЛ.

– «Зенит» доминирует в футболе – шесть титулов РПЛ подряд. Почему СКА не может взять шесть Кубков Гагарина подряд?

– Есть определенные нюансы. Все-таки хоккейная лига КХЛ более конкурентная. Очень много команд, которые обладают классными игроками. Плюс-минус есть понимание по бюджету.

– Работает потолок зарплат.

– Мы все прекрасно знаем про этот потолок. Но я говорю о бюджете и возможностях не только с точки зрения заработной платы. А вообще развитии клубов, росте посещаемости. Это болельщики, поддержка, все вместе создает определенный бренд, к которому подключается еще больше людей.

Футбол – это Москва, Питер, Краснодар. Вот между ними идет основная конкуренция. А в хоккее это регионы, в которых есть очень сильные клубы. Тут не только Питер и Москва. Идет очень высокий уровень борьбы.

Вот говорят, что футбол – самый популярный вид спорта. Но мне кажется, все-таки хоккей набирает обороты. И сейчас [Фонбет Чемпионат] КХЛ может легко конкурировать с РПЛ, – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев .