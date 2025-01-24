Вячеслав Малафеев: «КХЛ может легко конкурировать с РПЛ. Говорят, футбол – самый популярный вид спорта. Но хоккей набирает обороты»
– «Зенит» доминирует в футболе – шесть титулов РПЛ подряд. Почему СКА не может взять шесть Кубков Гагарина подряд?
– Есть определенные нюансы. Все-таки хоккейная лига КХЛ более конкурентная. Очень много команд, которые обладают классными игроками. Плюс-минус есть понимание по бюджету.
– Работает потолок зарплат.
– Мы все прекрасно знаем про этот потолок. Но я говорю о бюджете и возможностях не только с точки зрения заработной платы. А вообще развитии клубов, росте посещаемости. Это болельщики, поддержка, все вместе создает определенный бренд, к которому подключается еще больше людей.
Футбол – это Москва, Питер, Краснодар. Вот между ними идет основная конкуренция. А в хоккее это регионы, в которых есть очень сильные клубы. Тут не только Питер и Москва. Идет очень высокий уровень борьбы.
Вот говорят, что футбол – самый популярный вид спорта. Но мне кажется, все-таки хоккей набирает обороты. И сейчас [Фонбет Чемпионат] КХЛ может легко конкурировать с РПЛ, – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев.
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