Карбери об Овечкине: «Очень эффективно реализует моменты после паузы на Турнир 4 наций. Думаю, его игра станет еще лучше»

Спенсер Карбери оценил игру Александра Овечкина в последних матчах.

39-летний форвард «Вашингтона » забросил единственную шайбу команды во встрече регулярного чемпионата с «Тампой» (1:3). После февральского перерыва в сезоне Овечкин забил 5 шайб за 5 матчей.

«После паузы [на Турнир четырех наций] он очень эффективно реализует моменты.

Думаю, что его игра и продуктивность всей команды будут становиться еще лучше», – сказал главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери .

Строум об Овечкине: «Очень умный игрок. Мы оба не самые быстрые, но понимаем, как использовать друг друга. Когда у Алекса 7-8 бросков в створ за игру – большая вероятность, что он забьет»

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