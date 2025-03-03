Губерниев об идее снять кино про Овечкина: «Голливуд, Болливуд, Мосфильм и Ленфильм будут конкурировать. Сыграть Александра могут Безруков или Юра Борисов»

Дмитрий Губерниев высказался об идее снять фильм про Александра Овечкина.

– Как считаете, фильм нужно будет снимать, когда он побьет рекорд Гретцки?

– Вопрос в том, где снимать. Будут конкурировать Голливуд, Болливуд и, соответственно, Централ Партнершип. Мосфильм, Ленфильм и киностудия имени Горького, ну, а как же.

– Как считаете, какой актер может идеально сыграть Овечкина?

– Это, кстати, надо подумать. Должен быть диапазон возраста от 18 до 40. Сложно мне пока сказать, но сейчас, думаю, претендент один – Сергей Безруков.

Но когда Овечкин догонит уже Гретцки, могут появиться различные нюансы. Сыграть может и Юра Борисов, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Ковалев о рекорде Гретцки: «Овечкину не хватит пары шайб в этом сезоне. Чем ближе, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове – будто выходишь как новичок»