Ковалев о рекорде Гретцки: «Овечкину не хватит пары шайб в этом сезоне. Чем ближе, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове – будто выходишь как новичок»
– Вы думаете, Овечкин (884 шайбы) побьет рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ уже этой весной?
– Его «Вашингтон» проведет еще 22 матча в этом чемпионате. Игр достаточно. Но мне почему-то кажется, что Овечкину не хватит пары шайб до рекорда.
– Даже так?
– Да.
– А ведь забить надо красиво!
– Надо забивать красиво две шайбы – когда ты повторяешь рекорд Гретцки и когда его бьешь. Думаю, Овечкин вряд ли захочет такие голы забивать в пустые ворота. С другой стороны, никто потом не вспомнит, как он эти голы забил. Все будут считать, сколько он забил. Так что, Саня, ты просто забивай, да и все.
Потому что иногда бывают такие случаи, когда ты начинаешь выбирать – в какой момент лучше забить. Но потом не можешь отличиться на протяжении нескольких матчей, и пошла черная серия. Думаешь потом: «Лучше бы я в пустые ворота забил и избавился от этого груза».
Говорю же: чем ближе Овечкин подходит к этому рекорду, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове. Как же это сделать?
И появится не то чтобы нервозность, но переживание – будто ты на первую игру выходишь как новичок. Ну зачем это нужно? – сказал бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.
Орлов о приближении Овечкина к Гретцки: «Александр будет в нетерпении, как-то волноваться. Главное – пересилить это, как он всегда и делал. У него все получится»
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