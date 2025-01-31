«Вашингтон» хочет продлить вратаря Линдгрена с зарплатой от 3,5 до 4 млн долларов в год
«Вашингтон» намерен продлить контракт с Чарли Линдгреном.
Действующее соглашение 31-летнего голкипера с зарплатой 1,1 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
«Кэпиталс» рассматривают возможность переподписать вратаря с зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год.
Клуб ранее продлил соглашение с голкипером Логаном Томпсоном на 6 лет со средней зарплатой 5,85 миллиона долларов в год.
В нынешнем сезоне Чарли Линдгрен провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,61 шайбы и отражая 90,2% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Кевина Уикса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем