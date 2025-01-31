«Вашингтон» хочет продлить вратаря Линдгрена с зарплатой от 3,5 до 4 млн долларов в год

«Вашингтон» намерен продлить контракт с Чарли Линдгреном.

Действующее соглашение 31-летнего голкипера с зарплатой 1,1 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Кэпиталс» рассматривают возможность переподписать вратаря с зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год.

Клуб ранее продлил соглашение с голкипером Логаном Томпсоном на 6 лет со средней зарплатой 5,85 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне Чарли Линдгрен провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ , одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,61 шайбы и отражая 90,2% бросков.