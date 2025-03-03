Строум о 800-й шайбе Овечкина: «Когда он пришел в номер гостиницы, мы облили его пивом – здорово повеселились после игры. Это мой любимый матч и воспоминание»
Событие произошло в ночь с 13 на 14 декабря 2022 года.
– Расскажите ваши любимые истории об Овечкине на льду и за пределами площадки.
– На льду – это однозначно игра против «Чикаго», когда он сделал хет-трик. Забил свой 800-й гол. Это мой самый любимый матч и мое самое любимое воспоминание. Потому что тогда я впервые играл против бывшей команды, и это было в Чикаго.
800 голов за карьеру – это, знаете ли, довольно круто, и мы здорово повеселились после игры. Когда он пришел в номер гостиницы, мы облили его пивом.
Тут мы уже переходим к тому, что происходит вне льда, и какую-то одну конкретную историю не приведу. Их очень много. И все – чрезвычайно дружелюбно! – сказал форвард «Вашингтона» Дилан Строум.
Строум об Овечкине: «Очень умный игрок. Мы оба не самые быстрые, но понимаем, как использовать друг друга. Когда у Алекса 7-8 бросков в створ за игру – большая вероятность, что он забьет»
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