Орлов о приближении Овечкина к Гретцки: «Александр будет в нетерпении, как-то волноваться. Главное – пересилить это, как он всегда и делал. У него все получится»

Дмитрий Орлов высказался о приближении Александра Овечкина к рекорду Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), отставая на 10 шайб от Уэйна Гретцки (894).

– За счет чего «Вашингтон» так прибавил в этом году, или это просто такой мощный Овечкин в 39 лет?

– Саша, конечно, молодец. У него хорошая статистика, и он приближается к рекорду, который все ждут. У них хороший баланс в четырех линиях, удачные подписания защитников были сделаны. Топ-6 обороны – отличный, вратари играют здорово. Все еще зависит от тренера. В прошлом году они смогли выйти в плей-офф, хотя состав был не таким сильным.

– Вы с Овечкиным дружите. Обсуждаете с ним хоккей или за пределами катка не касаетесь этой темы?

– Обсуждаем, конечно, некоторые моменты. Интересно, что у них в команде после моего ухода, я рассказываю, что у меня. Мы всем делимся. Это нормально.

– Вы хорошо знаете Александра. Может ли он занервничать, когда до рекорда останется совсем немного?

– Конечно, он будет в нетерпении, в ожидании. Будет какое-то волнение. Это нормально. Главное, чтобы он в себе это пересилил, как всегда и делал. Думаю, у него все получится, – сказал защитник «Каролины » Дмитрий Орлов .

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