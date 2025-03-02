Шипачев о гонке Овечкина за Гретцки: «В «Динамо» Минск много русских, белорусов, американцев, канадцев – все смотрят повторы матчей, верят, что он побьет рекорд»

Вадим Шипачев высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

За карьеру в рамках регулярок на счету капитана «Вашингтона » 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.

«Мы следим, переживаем, смотрим повторы. Александр – великий игрок, у нас в команде много русских, белорусских ребят, американцев, канадцев.

Они все повторы его матчей смотрят. Мы общаемся, и все верят, что Овечкин побьет этот рекорд», – сказал нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев .