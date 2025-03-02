Шипачев о гонке Овечкина за Гретцки: «В «Динамо» Минск много русских, белорусов, американцев, канадцев – все смотрят повторы матчей, верят, что он побьет рекорд»
Вадим Шипачев высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
За карьеру в рамках регулярок на счету капитана «Вашингтона» 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.
«Мы следим, переживаем, смотрим повторы. Александр – великий игрок, у нас в команде много русских, белорусских ребят, американцев, канадцев.
Они все повторы его матчей смотрят. Мы общаемся, и все верят, что Овечкин побьет этот рекорд», – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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