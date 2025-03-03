«Колорадо», «Даллас» и «Виннипег» интересуются Нелсоном из «Айлендерс». У 33-летнего форварда 19+22 в 59 матчах сезона (The Fourth Period)
«Колорадо» интересуется форвардом «Айлендерс» Броком Нелсоном.
Об этом сообщает The Fourth Period. В текущем сезоне 33-летний центрфорвард набрал 41 (19+22) очко в 59 матчах при полезности «плюс 4».
Срок его соглашения со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.
Отмечается, что активный интерес к Нелсону также проявляют «Даллас» и «Виннипег».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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