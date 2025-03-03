«Колорадо», «Даллас» и «Виннипег» интересуются Нелсоном из «Айлендерс». У 33-летнего форварда 19+22 в 59 матчах сезона (The Fourth Period)

«Колорадо» интересуется форвардом «Айлендерс» Броком Нелсоном.

Об этом сообщает The Fourth Period. В текущем сезоне 33-летний центрфорвард набрал 41 (19+22) очко в 59 матчах при полезности «плюс 4».

Срок его соглашения со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что активный интерес к Нелсону также проявляют «Даллас » и «Виннипег ».

«Колорадо» выменял Линдгрена, Веси и права на Кемпфа у «Рейнджерс» на де Хаана, Пярссинена и 2 драфт-пика