Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic
Коннор Макдэвид вошел в состав Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic.
Издание представило свою версию состава канадской команды на Олимпиаду-2030.
Нападающие:
Адам Фантилли – Коннор Макдэвид – Брэйден Пойнт;
Коннор Бедард – Макклин Селебрини – Нэтан Маккиннон;
Дилан Гюнтер – Уайтт Джонстон – Митч Марнер;
Энтони Сирелли – Роберт Томас – Сет Джарвис;
Защитники:
Джош Моррисси – Кэйл Макар;
Оуэн Пауэр – Томас Харли;
Мэттью Шефер – Ноа Добсон;
Вратари: Логан Томпсон, Джоэл Хофер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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