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Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic

Коннор Макдэвид вошел в состав Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic.

Издание представило свою версию состава канадской команды на Олимпиаду-2030. 

Нападающие:

Адам ФантиллиКоннор Макдэвид – Брэйден Пойнт;

Коннор Бедард – Макклин Селебрини – Нэтан Маккиннон;

Дилан Гюнтер – Уайтт Джонстон – Митч Марнер;

Энтони Сирелли – Роберт Томас – Сет Джарвис;

Защитники:

Джош Моррисси – Кэйл Макар;

Оуэн Пауэр – Томас Харли;

Мэттью Шефер – Ноа Добсон;

Вратари: Логан Томпсон, Джоэл Хофер.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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Мэттью Шефер
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