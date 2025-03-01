«Колорадо» выменял Линдгрена, Веси и права на Кемпфа у «Рейнджерс» на де Хаана, Пярссинена и 2 драфт-пика
«Эвеланш» получили защитника Райана Линдгрена, нападающего Джимми Веси и права на защитника Хэнка Кемпфа.
Взамен в «Рейнджерс» перешли защитник Кэлвин де Хаан и нападающий Юусо Пярссинен. Клуб также получил выбор во втором раунде драфта-2025 и пик в четвертом раунде драфта-2025. В каждом раунде «Рейнджерс» получат самый высокий выбор, который будет у «Колорадо».
В активе Линдгрена 19 (2+17) очков в 54 играх при полезности «+1». Срок его соглашения с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Сообщается, что клуб из Нью-Йорка удержит в своей ведомости 50% его кэпхита (2,25 млн).
На счету Веси 6 (4+2) баллов в 33 играх. Срок его контракта с кэпхитом 800 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Кэлвин де Хаан отметился 7 передачами в 44 матчах при полезности «-8». Срок его соглашения с кэпхитом 800 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Пярссинен набрал 11 (4+7) очков в 37 играх. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2024/25. Кэпхит игрока – 775 тысяч долларов.
22-летний Кемпф играет за Корнелльский университет в NCAA.
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