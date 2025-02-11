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Средняя результативность в сезоне НХЛ может быть ниже 6 голов за игру впервые за 4 года. Текущий показатель – 5,98

Средняя результативность в сезоне НХЛ может быть ниже 6 голов за игру.

Текущий показатель составляет 5,98 гола за игру с тенденцией к снижению по ходу регулярного чемпионата. 

В последний на сегодня раз по итогам регулярки показатель был ниже 6 шайб за игру в сокращенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21 (5,8). 

В сезоне-2021/22 средняя результативность выросла до 6,22 шайбы за игру, в сезоне-2022/23 – до 6,28 (что стало лучшим результатом с сезона-1995/96), в сезоне-2023/24 – опустилась до 6,16. 

Отметим, что средний процент вратарских сэйвов при этом продолжает снижение – 90,2% в текущем сезоне против 90,3% годом ранее. Показатель непрерывно снижается с сезона-2014/15, когда составлял 91,5%. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockey Reference
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