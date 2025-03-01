Проворов – 38-й в топ-45 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Нелсон – 1-й, Лоутон – 2-й, Танев – 3-й, Босер - 12-й
Иван Проворов вошел в список игроков НХЛ, которых могут обменять.
Daily Faceoff составил топ-45 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
Список возглавил нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон.
1. Брок Нелсон («Айлендерс»)
2. Скотт Лоутон («Филадельфия»)
3. Брэндон Танев («Сиэтл»)
4. Джейк Эванс («Монреаль»)
5. Сет Джонс («Чикаго»)
6. Кейси Миттлстадт («Колорадо»)
7. Боуэн Байрэм («Баффало»)
8. Карсон Соуси («Ванкувер»)
9. Рикард Ракелль («Питтсбург»)
10. Кайл Палмиери («Айлендерс»)
11. Йоэл Армия («Монреаль»)
12. Брок Босер («Ванкувер»)
13. Райан Донато («Чикаго»)
14. Густав Нюквист («Нэшвилл»)
15. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)
...38. Иван Проворов («Коламбус»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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