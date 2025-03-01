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  • Проворов – 38-й в топ-45 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Нелсон – 1-й, Лоутон – 2-й, Танев – 3-й, Босер - 12-й
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Проворов – 38-й в топ-45 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Нелсон – 1-й, Лоутон – 2-й, Танев – 3-й, Босер - 12-й

Иван Проворов вошел в список игроков НХЛ, которых могут обменять.

Daily Faceoff составил топ-45 кандидатов на обмен. Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.

Список возглавил нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон.

1. Брок Нелсон («Айлендерс»)

2. Скотт Лоутон («Филадельфия»)

3. Брэндон Танев («Сиэтл»)

4. Джейк Эванс («Монреаль»)

5. Сет Джонс («Чикаго»)

6. Кейси Миттлстадт («Колорадо»)

7. Боуэн Байрэм («Баффало»)

8. Карсон Соуси («Ванкувер»)

9. Рикард Ракелль («Питтсбург»)

10. Кайл Палмиери («Айлендерс»)

11. Йоэл Армия («Монреаль»)

12. Брок Босер («Ванкувер»)

13. Райан Донато («Чикаго»)

14. Густав Нюквист («Нэшвилл»)

15. Джон-Джейсон Петерка («Баффало»)

...38. Иван Проворов («Коламбус»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoИван Проворов
logoКолорадо
logoБаффало
logoНэшвилл
logoСкотт Лоутон
logoФиладельфия
рейтинги
logoЧикаго
logoРикард Ракелль
logoАйлендерс
возможные переходы
logoБрок Босер
logoМонреаль
logoГустав Нюквист
logoЙоэл Армия
logoКоламбус
logoВанкувер
logoСиэтл
logoКейси Миттлстадт
logoКарсон Соуси
logoДжейк Эванс
logoБрок Нелсон
logoБрэндон Танев
logoБоуэн Байрэм
logoПиттсбург
logoДжон-Джейсон Петерка
logoСет Джонс
logoНХЛ
logoРайан Донато
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