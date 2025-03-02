Ротенберг поздравил Орлова с 80-летием: «На матче СКА в 1974-м началась его карьера комментатора на телевидении. Прошло более полувека, а он до сих пор красиво рассказывает о спорте»
«Поздравляю с юбилеем Геннадия Орлова! Один из самых узнаваемых спортивных комментаторов страны, голос петербургского спорта!
Комментаторская карьера Геннадия Сергеевича на телевидении началась именно на матче хоккейного СКА. В январе 1974 года в переполненном «Юбилейном» ленинградцы дали бой легендарному ЦСКА Анатолия Владимировича Тарасова: с Третьяком в воротах и тройкой Михайлов – Петров – Харламов в нападении.
Прошло более полувека, а Орлов до сих пор вдумчиво и красиво рассказывает о спорте. Профессионализм, эрудиция и уникальная способность передавать атмосферу игры сделали Геннадия Сергеевича настоящим символом отечественной спортивной журналистики. Огромный и насыщенный профессиональный путь Орлова вызывает исключительно восхищение и уважение.
Дорогой Геннадий Сергеевич, желаю вам еще долгое время делиться мудростью и неиссякаемой энергией с любителями спорта, продолжать радовать нас своими историями в эфирах.
Пусть работа остается любимой, а в жизни остается время и для семьи. Крепкого вам здоровья и огромного счастья. С юбилеем!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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