Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Калгари». Победа – 25-я в 40 играх
Сергей Бобровский сыграл на ноль третий раз в сезоне.
Вратарь «Флориды» признан первой звездой матча с «Калгари» (3:0), отразив все 23 броска.
Россиянин одержал 25-ю победу в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 40 игр при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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