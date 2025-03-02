Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Калгари». Победа – 25-я в 40 играх

Сергей Бобровский сыграл на ноль третий раз в сезоне.

Вратарь «Флориды» признан первой звездой матча с «Калгари» (3:0), отразив все 23 броска. Россиянин одержал 25-ю победу в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 40 игр при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59.