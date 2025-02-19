Владислав Третьяк оценил игру вратаря Сергея Бобровского.

– Кто сейчас лучший хоккейный вратарь мира, с вашей точки зрения? Вот Коннор Хеллибак здорово играет за американцев.

– Я больше смотрю не за иностранцами, а за нашими парнями – Бобровским, или вот Василевский мне нравится.

Сергей Бобровский – он в воротах живой, как пантера. Соответствует названию своей команды – «Пантерс». Он действительно весь в движении, в поиске.

– Советская школа?

– Да, Бобровский похож. Он ищет шайбу. Знаете, как сейчас действует большинство вратарей – например, Игорь Шестеркин ? Он выходит из ворот с расчетом, что в него попадет шайба. Хороший вратарь, но более прямолинейный.

А вот Бобровский – как большая кошка. Он ищет шайбу, все время в движении. Я сам так раньше играл.

Но сегодня большинство вратарей, посмотрите на КХЛ – выходят на два метра из рамки. Попала в них шайба – отлично. Садятся и все. Практически не реагируют на шайбы, которые идут влево‑вправо. Такой стиль сейчас, и в НХЛ много подобных вратарей, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.