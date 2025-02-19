Владислав Третьяк: «Бобровский – как пантера. Он ищет шайбу, все время в движении. Я сам так раньше играл»
– Кто сейчас лучший хоккейный вратарь мира, с вашей точки зрения? Вот Коннор Хеллибак здорово играет за американцев.
– Я больше смотрю не за иностранцами, а за нашими парнями – Бобровским, или вот Василевский мне нравится.
Сергей Бобровский – он в воротах живой, как пантера. Соответствует названию своей команды – «Пантерс». Он действительно весь в движении, в поиске.
– Советская школа?
– Да, Бобровский похож. Он ищет шайбу. Знаете, как сейчас действует большинство вратарей – например, Игорь Шестеркин? Он выходит из ворот с расчетом, что в него попадет шайба. Хороший вратарь, но более прямолинейный.
А вот Бобровский – как большая кошка. Он ищет шайбу, все время в движении. Я сам так раньше играл.
Но сегодня большинство вратарей, посмотрите на КХЛ – выходят на два метра из рамки. Попала в них шайба – отлично. Садятся и все. Практически не реагируют на шайбы, которые идут влево‑вправо. Такой стиль сейчас, и в НХЛ много подобных вратарей, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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