Черкас о том, кто был бы вратарем сборной на Турнире четырех: «Василевский, Бобровский, Шестеркин будут составлять костяк, думаю. Любой может быть основным»

Сергей Черкас порассуждал о возможном составе сборной России на Турнире четырех.

С 13 по 21 февраля в Бостоне и Монреале проходит Турнир четырех наций (Канада, США, Швеция и Финляндия). Сборная России не принимает участие на турнире.

– Вратарская линия у сборной России лучшая в мире. Как вы думаете, кто бы стоял на воротах? Василевский, Бобровский, Шестеркин, Кочетков (самый молодой) или Варламов?

– Большое количество первоклассных вратарей. Но я думаю, что вот эта троечка: Василевский, Бобровский, Шестеркин. Они будут составлять костяк сборной.

– А кто был бы основным?

– Я думаю, что любой из них может быть основным. Василевский на протяжении многих лет показывает достаточно стабильную игру. Шестеркин в прошлом сезоне очень хорошо играл. Бобровский показывает прекрасную игру. Да, есть Кочетков, есть Варламов. Но есть еще и Сорокин. Пока он себя, конечно, так ярко не проявляет. Но надеюсь, что у него все впереди.

– Кто из КХЛ мог бы сыграть против лучших сборных?

– В КХЛ есть много интересных хоккеистов. Думаю, что и тот же Демидов смог бы, если взять пример молодого. Кузнецов смог бы. Есть много игроков из ЦСКА, из «Динамо», из «Спартака». Выбор очень большой, – сказал бывший вратарь СКА.