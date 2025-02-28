Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона» – 24-я победа в 39 играх в сезоне. Он вышел на 15-е место в истории НХЛ по победам в матчах без серий буллитов
Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона».
Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (4:3).
Победа стала для 36-летнего россиянина 24-й в 39 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,66).
За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского стало 420 побед в 739 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (386) вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ, обогнав Майка Вернона (385). На 14-м идет Крис Осгуд (391).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости