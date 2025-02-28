Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона» – 24-я победа в 39 играх в сезоне. Он вышел на 15-е место в истории НХЛ по победам в матчах без серий буллитов

Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона».

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (4:3).

Победа стала для 36-летнего россиянина 24-й в 39 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,66).

За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского стало 420 побед в 739 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).

По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (386) вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ, обогнав Майка Вернона (385). На 14-м идет Крис Осгуд (391).