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  • Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона» – 24-я победа в 39 играх в сезоне. Он вышел на 15-е место в истории НХЛ по победам в матчах без серий буллитов
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Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона» – 24-я победа в 39 играх в сезоне. Он вышел на 15-е место в истории НХЛ по победам в матчах без серий буллитов

Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков «Эдмонтона».

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (4:3). 

Победа стала для 36-летнего россиянина 24-й в 39 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,66). 

За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского стало 420 побед в 739 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).

По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Сергей (386) вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ, обогнав Майка Вернона (385). На 14-м идет Крис Осгуд (391). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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