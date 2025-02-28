«Ванкувер» предложил Босеру контракт на 5 лет и 40 млн долларов. Форвард рассчитывает на более длительный срок (Фрэнк Серавалли)
«Ванкувер» предложил Броку Босеру контракт на 5 лет.
Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
«Кэнакс» сделали 5-летнее предложение на 40 млн долларов, но Босер рассчитывает на более длительный срок.
Ожидайте, что на этой неделе ситуация накалится. «Кэнакс» по сути бросили ему вызов, чтобы он пошел и повторил свой сезон с 40 голами», – написал Серавалли.
В текущем сезоне 28-летний форвард «Ванкувера» набрал 36 (18+18) очков за 52 матча в регулярном чемпионате при полезности «минус 18» – худший показатель в команде.
Срок соглашения Брока Босера с кэпхитом 6,65 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Босер о новом контракте с «Ванкувером»: «Разочаровывает, что ничего не сделано. Я лояльный парень – это должно говорить само за себя, но таков бизнес. Не все зависит от меня»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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