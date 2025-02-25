Мэттью и Брэди Ткачаки, Мэттьюс, Айкел, Макэвой, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
Остон Мэттьюс вошел в состав США на ОИ-2030 по версии The Athletic.
Издание представило свою версию состава американской команды на Олимпиаду-2030.
Нападающие:
Брэди Ткачак – Остон Мэттьюс – Мэттью Ткачак;
Джек Хьюз – Джек Айкел – Тейдж Томпсон;
Мэттью Болди – Логан Кули – Райан Леонард;
Мэттью Найз – Дилан Ларкин – Мэттью Бенирс;
Защитники:
Куинн Хьюз – Чарли Макэвой;
Джейк Сэндерсон – Брок Фэйбер;
Зак Веренски – Люк Хьюз;
Вратари: Джейк Эттинджер, Коннор Хеллибак.
Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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