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Мэттью и Брэди Ткачаки, Мэттьюс, Айкел, Макэвой, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic

Остон Мэттьюс вошел в состав США на ОИ-2030 по версии The Athletic.

Издание представило свою версию состава американской команды на Олимпиаду-2030.

Нападающие:

Брэди ТкачакОстон МэттьюсМэттью Ткачак;

Джек Хьюз – Джек Айкел – Тейдж Томпсон;

Мэттью Болди – Логан Кули – Райан Леонард;

Мэттью Найз – Дилан Ларкин – Мэттью Бенирс;

Защитники:

Куинн Хьюз – Чарли Макэвой;

Джейк Сэндерсон – Брок Фэйбер;

Зак Веренски – Люк Хьюз;

Вратари: Джейк Эттинджер, Коннор Хеллибак.

Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoСборная США по хоккею
logoЛоган Кули
logoЗак Веренски
Олимпиада-2030
Райан Леонард
logoКоннор Хеллибак
рейтинги
logoМэттью Найз
logoКуинн Хьюз
logoТейдж Томпсон
logoМэттью Бенирс
logoБрэди Ткачак
logoДжейк Эттинджер
logoДжейк Сэндерсон
logoЛюк Хьюз
logoБрок Фэйбер
logoНХЛ
logoМэттью Болди
logoМэттью Ткачак
logoДилан Ларкин
logoОстон Мэттьюс
logoЧарли Макэвой
logoДжек Айкел
logoолимпийский хоккейный турнир
logoДжек Хьюз
logoВанкувер
logoБостон
logoТоронто
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