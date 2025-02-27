Босер о новом контракте с «Ванкувером»: «Разочаровывает, что ничего не сделано. Я лояльный парень – это должно говорить само за себя, но таков бизнес. Не все зависит от меня»

Брок Босер выразил разочарование переговорами по новому контракту с «Ванкувером».

В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 35 (18+17) очков за 51 матч в регулярном чемпионате при полезности «минус 18» – худший показатель в команде.

Действующее соглашение Босера с «Ванкувером » рассчитано до конца июня 2025 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) нападающего – 6,65 млн долларов.

«Понимаю, что это бизнес. Я довольно лояльный парень, и это должно говорить само за себя, но таков бизнес, все происходит именно так... Разочаровывает, что ничего не сделано.

«Очевидно, не все зависит от меня. Я могу забивать и отдавать больше и, возможно, делать разницу. Сейчас я пытаюсь сосредоточиться на том, чтобы помочь команде выигрывать матчи», – сказал Брок Босер .

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