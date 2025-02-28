Петтерссон забил 1 гол в 22 последних матчах за «Ванкувер» и Швецию. Форвард набрал 7 очков на этом отрезке

Элиас Петтерссон забил 1 гол в 22 матчах.

Нападающий «Ванкувера » забросил одну шайбу в 22 последних матчах с учетом выступлений за Кэнакс и сборную Швеции на Турнире четырех наций .

За этот отрезок швед набрал семь очков, из которых четыре балла были набраны при игре в равных составах.

Также форвард в среднем нанес 1,3 броска по воротам на этом промежутке.

В этом сезоне Элиас Петтерссон набрал 35 (11+24) очка в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ .