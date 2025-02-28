Петтерссон забил 1 гол в 22 последних матчах за «Ванкувер» и Швецию. Форвард набрал 7 очков на этом отрезке
Элиас Петтерссон забил 1 гол в 22 матчах.
Нападающий «Ванкувера» забросил одну шайбу в 22 последних матчах с учетом выступлений за Кэнакс и сборную Швеции на Турнире четырех наций.
За этот отрезок швед набрал семь очков, из которых четыре балла были набраны при игре в равных составах.
Также форвард в среднем нанес 1,3 броска по воротам на этом промежутке.
В этом сезоне Элиас Петтерссон набрал 35 (11+24) очка в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet Stats
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