В раздевалке СКА нет шкафчика с фамилией Кузнецова («Матч ТВ»)

В раздевалке СКА отсутствует шкафчик с фамилией Евгения Кузнецова.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

Сегодня петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав СКА на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями» .

СКА объявил , что Кузнецов «заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьезнее». В клубе попросили журналистов и блогеров «с уважением отнестись» к здоровью игрока и отметили, что рассчитывают на Евгения в будущем.

Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)

Кузнецов может больше не сыграть за СКА в этом сезоне из-за проблем в отношениях с тренерским штабом («СЭ»)

