Кузнецова нет в заявке СКА на игру с «Динамо». Форвард пропустил матч со «Спартаком» из-за болезни

Евгений Кузнецов не сыграет против московского «Динамо».

Сегодня СКА примет команду под руководством Алексея Кудашова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав петербуржцев на этот матч. Ранее он заработал «минус 4» в полезность в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), а затем пропустил следующую игру из-за болезни.

Сегодня журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Кузнецова в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями» .

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков при полезности «плюс 14».