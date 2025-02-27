Кузнецова нет в заявке СКА на игру с «Динамо». Форвард пропустил матч со «Спартаком» из-за болезни
Евгений Кузнецов не сыграет против московского «Динамо».
Сегодня СКА примет команду под руководством Алексея Кудашова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав петербуржцев на этот матч. Ранее он заработал «минус 4» в полезность в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), а затем пропустил следующую игру из-за болезни.
Сегодня журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Кузнецова в петербургском клубе, написав: «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями».
В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков при полезности «плюс 14».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости