Ковальчук о международном бане России: «В футболе проще – есть Южная Америка, сербы, венгры. В хоккее – только Европа и Северная Америка. У профи политика не особо влияет на отношения»
Илья Ковальчук высказался о влиянии отстранения России на хоккей и футбол.
С весны 2022 года футбольные и хоккейные сборные России отстранены от соревнований под эгидой международных федераций.
«В футболе на самом деле проще, потому что есть южноамериканские команды, сербы, венгры. В хоккее только Северная Америка и Европа.
Самое ужасное – юниорское и молодежное отстранение. Вот эти эмоции, когда переживаешь, первый раз надев майку сборной, ты все равно их потом встречаешь, за молодежь обидно.
Что касается профессионалов, то я думаю, что все равно те же европейцы играют у нас в КХЛ, пересекаются в НХЛ. Думаю, что политика не особо влияет на взаимоотношения», – сказал олимпийский чемпион на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
