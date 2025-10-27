Назаров о Дронове: «Могли наказать строже, КХЛ его пожалела. В «Сан-Хосе» я случайно задел судью локтем во время драки – выписали дисквалификацию более 10 матчей»

Андрей Назаров высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора» был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом» (3:5)

«Эпизод с Григорием Дроновым и линейным арбитром стал одной из главных хоккейных тем для обсуждений за последнее время.

Если ты видишь судью, то его точно нельзя трогать и толкать. Он, как и ты, выполняет свою работу. Эта работа тяжелая плюс у арбитров нет такой защиты, как у хоккеистов: нет клюшки, перчаток, тело тоже защищено гораздо меньше. При неудачном столкновении и падении можно получить очень серьезную травму.

Понимать и лезть в работу судей нам не нужно – это их внутренние дела. Просто надо соблюдать хоккейные правила и стараться не трогать и не бить судей.

Скажу так: Григорий отделался легким испугом. Его могли наказать гораздо строже, чем пятиматчевой дисквалификацией и денежным штрафом. Можно сказать, что КХЛ его пожалела.

Кстати, со мной в НХЛ случался похожий случай. Выступая за «Сан-Хосе» во время одной из драк я случайно задел судью локтем.

Мне выписали дисквалификацию более 10 матчей, а также пришлось заплатить крупный денежный штраф. В НХЛ судьи неприкосновенны. В КХЛ должно быть так же», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров .