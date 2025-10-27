Грицюк о матче с «Колорадо»: «Гений Хьюз принес победу в овертайме. Играть против хоккеиста, чьи хайлайты я смотрел еще в прошлом сезоне, – это очень круто»

Арсений Грицюк поделился мыслями о матче с «Колорадо».

«Нью-Джерси» обыграл «Эвеланш» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Грицюк забил второй гол в сезоне в этой игре.

«Обыграли «Колорадо » дома. Следующий матч с ними уже на их льду.

Гений Хьюз принес нам очередную победу в овертайме, и мне удалось отличиться.

Играть против игрока, чьи хайлайты я смотрел еще в прошлом сезоне, – это, конечно, очень круто.

Еще и так получалось что наша тройка выходила под их тройку, и, конечно, каждую смену пытаешься выиграть единоборство у Маккиннона , Макара , Нечаса .

Не всегда, конечно, это удается, но будем работать», – написал Арсений Грицюк .