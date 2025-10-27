Уволенный тренер «Вашингтона» Лав отверг обвинения в насилии: «Буду продолжать открыто сотрудничать. Не согласен с решением НХЛ, но уважаю процесс»
Митч Лав отверг выдвинутые против него обвинения в насилии.
«Вашингтон» ранее уволил специалиста от работы после расследования обвинений в домашнем насилии.
НХЛ отстранила тренера от работы на весь текущий сезон.
«Хотя я разочарован и не согласен с решением НХЛ, я уважаю процесс и принимаю как выводы лиги, так и решение «Вашингтона».
Я буду продолжать открыто сотрудничать на протяжении всего процесса.
Тем не менее я полностью отрицаю обвинения против меня и с нетерпением жду возвращения в спорт, который я люблю, как можно скорее», – сообщил Митч Лав.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Washington Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости