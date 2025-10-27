Бедард о «Лос-Анджелесе» после 1:3: «Они играют очень скучно, сидят в обороне и затрудняют вход в зону. Хороший опыт для «Чикаго»
Коннор Бедард назвал скучным стиль хоккея «Лос-Анджелеса».
«Чикаго» проиграл «Кингс» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс нанесли 23 броска по воротам соперника, «Лос-Анджелес» – 22.
«Они играют очень скучно. Они сидят в обороне и затрудняют вход в их зону.
Мы пытались войти в зону, вбрасывать туда шайбу, но они хорошо выводили ее обратно.
Многие команды играют в похожем стиле, особенно когда ведут в счете, поэтому нам нужно понять, как справляться с этим. Это был хороший опыт для нас», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chicago Sun-Times
