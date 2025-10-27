Бедард о «Лос-Анджелесе» после 1:3: «Они играют очень скучно, сидят в обороне и затрудняют вход в зону. Хороший опыт для «Чикаго»

Коннор Бедард назвал скучным стиль хоккея «Лос-Анджелеса».

«Чикаго» проиграл «Кингс» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ . «Блэкхокс нанесли 23 броска по воротам соперника, «Лос-Анджелес » – 22.

«Они играют очень скучно. Они сидят в обороне и затрудняют вход в их зону.

Мы пытались войти в зону, вбрасывать туда шайбу, но они хорошо выводили ее обратно.

Многие команды играют в похожем стиле, особенно когда ведут в счете, поэтому нам нужно понять, как справляться с этим. Это был хороший опыт для нас», – сказал нападающий «Чикаго » Коннор Бедард .