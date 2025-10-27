Сушинский о СКА: «Игры нет, играют неинтересно. Мне пока не очень интересно смотреть. С таким составом веры в команду нет»
Максим Сушинский заявил, что ему неинтересно смотреть матчи СКА.
С 18 очками в 18 играх в FONBET Чемпионате КХЛ команда под руководством Игоря Ларионова занимает 9-е место в Восточной конференции.
– Мне интереснее другие клубы смотреть, такие как «Авангард», «Металлург», «Динамо», «Локомотив». СКА в этом году мне пока не очень интересно смотреть.
– С чем это связано?
– У СКА нет игры, они играют неинтересно.
– Это все-таки дебютный сезон Ларионова. Не считаете ли вы, что СКА сейчас только разгоняется?
– Ну и отлично, я же говорю, что «пока». Значит еще ждем.
– Но вы верите в СКА?
– Пока нет. С таким составом – нет, – сказал бывший форвард СКА и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
