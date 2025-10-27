Сушинский о СКА: «Игры нет, играют неинтересно. Мне пока не очень интересно смотреть. С таким составом веры в команду нет»

Максим Сушинский заявил, что ему неинтересно смотреть матчи СКА.

С 18 очками в 18 играх в FONBET Чемпионате КХЛ команда под руководством Игоря Ларионова занимает 9-е место в Восточной конференции.

– Мне интереснее другие клубы смотреть, такие как «Авангард », «Металлург », «Динамо», «Локомотив ». СКА в этом году мне пока не очень интересно смотреть.

– С чем это связано?

– У СКА нет игры, они играют неинтересно.

– Это все-таки дебютный сезон Ларионова. Не считаете ли вы, что СКА сейчас только разгоняется?

– Ну и отлично, я же говорю, что «пока». Значит еще ждем.

– Но вы верите в СКА?

– Пока нет. С таким составом – нет, – сказал бывший форвард СКА и сборной России.