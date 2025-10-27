Журналист Ерыкалов о «Сибири»: «Коллектив не принял Буцаева – настроения довольно мрачные. Несколько лидеров уже запрашивают обмен»
Дмитрий Ерыкалов рассказал о желании лидеров «Сибири» покинуть клуб.
Тренер Вячеслав Буцаев возглавил новосибирскую команду в начале октября, заменив Вадима Епанчинцева.
При Буцаеве команда провела 8 матчей – 3 победы и 5 поражений.
«Хоть команда и зацепила очко с «Трактором», и в принципе показала лучший хоккей при Буцаеве, у меня есть информация, что коллектив не принял нового тренера, и в коллективе довольно мрачные настроения.
Насколько я знаю, несколько лидеров уже запрашивают обмен.
Среди агентов, по другим клубам, уже ходят разговоры, что [игроки] пытаются вырваться буцаевского ГУЛАГа, вспоминая, как Алексей Потапов говорил про Боба Хартли. Брожения происходят внутри «Сибири», – заявил журналист Дмитрий Ерыкалов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «ЛЕД» на YouTube
