Журналист Ерыкалов о «Сибири»: «Коллектив не принял Буцаева – настроения довольно мрачные. Несколько лидеров уже запрашивают обмен»

Дмитрий Ерыкалов рассказал о желании лидеров «Сибири» покинуть клуб.

Тренер Вячеслав Буцаев возглавил новосибирскую команду в начале октября, заменив Вадима Епанчинцева.

При Буцаеве команда провела 8 матчей – 3 победы и 5 поражений.

«Хоть команда и зацепила очко с «Трактором», и в принципе показала лучший хоккей при Буцаеве, у меня есть информация, что коллектив не принял нового тренера, и в коллективе довольно мрачные настроения.

Насколько я знаю, несколько лидеров уже запрашивают обмен.

Среди агентов, по другим клубам, уже ходят разговоры, что [игроки] пытаются вырваться буцаевского ГУЛАГа, вспоминая, как Алексей Потапов говорил про Боба Хартли. Брожения происходят внутри «Сибири », – заявил журналист Дмитрий Ерыкалов.