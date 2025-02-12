Кузнецов о поражении СКА от «Динамо»: «Мое удаление глупое. Человек «исполнил», но я сам виноват, что положил руку. В целом игра была хорошая, боевая»
Евгений Кузнецов взял на себя вину за удаление в матче с «Динамо» (1:3).
На 56‑й минуте форвард СКА получил малый штраф при игре в формате «6 на 4».
«Удаление глупое. Я виноват. Игра в целом была хорошая, боевая. Соперник хороший. Мы должны были создавать больше моментов, но не смогли.
Из‑за чего случилось удаление? Человек «исполнил», но я сам виноват, что положил руку», – сказал Кузнецов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
«За 15 лет не было такой ситуации». Кузнецов вернулся после травмы – и сразу подвел СКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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