Кузнецов о поражении СКА от «Динамо»: «Мое удаление глупое. Человек «исполнил», но я сам виноват, что положил руку. В целом игра была хорошая, боевая»

Евгений Кузнецов взял на себя вину за удаление в матче с «Динамо» (1:3).

На 56‑й минуте форвард СКА получил малый штраф при игре в формате «6 на 4».

«Удаление глупое. Я виноват. Игра в целом была хорошая, боевая. Соперник хороший. Мы должны были создавать больше моментов, но не смогли.

Из‑за чего случилось удаление? Человек «исполнил», но я сам виноват, что положил руку», – сказал Кузнецов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

«За 15 лет не было такой ситуации». Кузнецов вернулся после травмы – и сразу подвел СКА