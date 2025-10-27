Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо», Селебрини с 1+2 и Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ
Джек Хьюз, Макклин Селебрини и Блэйк Коулмэн – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Калгари» Блэйк Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:1). «Флэймс» прервали серию из 8 поражений.
Вторая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 (1+2) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). Гол 19-летнего игрока в овертайме принес «Шаркс» 2-ю победу в сезоне, а ему самому позволил войти в топ-3 в гонке бомбардиров.
Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо» (4:3 ОТ). Гол нападающего в овертайме принес «Девилс» 8-ю победу подряд, а сам он делит лидерство в гонке снайперов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
