Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо», Селебрини с 1+2 и Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ

Джек Хьюз, Макклин Селебрини и Блэйк Коулмэн – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Калгари » Блэйк Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:1). «Флэймс» прервали серию из 8 поражений.

Вторая звезда – форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини с 3 (1+2) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). Гол 19-летнего игрока в овертайме принес «Шаркс» 2-ю победу в сезоне, а ему самому позволил войти в топ-3 в гонке бомбардиров .

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси » Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо» (4:3 ОТ). Гол нападающего в овертайме принес «Девилс» 8-ю победу подряд, а сам он делит лидерство в гонке снайперов .