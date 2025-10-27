  • Спортс
1

Подколзин против «Ванкувера»: передача, 3 броска, 2 хита, 2 потери и «+2» за 15:11. У форварда «Эдмонтона» 5 очков в 10 играх в сезоне

Василий Подколзин сделал передачу в матче с «Ванкувером».

Форвард «Эдмонтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэнакс» (3:4 ОТ). 

В 10 играх в сезоне у 24-летнего россиянина стало 5 (1+4) очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 13:45. 

Сегодня Василий (15:11, «+2») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Также допустил 2 потери и получил малый штраф. На вбрасываниях выиграл 1 из 2 попыток (50%). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
