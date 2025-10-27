Вязовой, Калдис и Тодд – лучшие игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал Семен Вязовой («Салават Юлаев»), одержавший три победы в трех матчах с коэффициентом надежности 1,68. По его воротам было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 93,59%.

Лучшим защитником признан Янни Калдис («Северсталь »), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах играх с показателем полезности «плюс 3». В матче с «Авангардом» (4:3 ОТ) Калдис стал автором победной шайбы. На его счету также три силовых приема, четыре блокированных броска.

Лучшим нападающим назван Нэйтан Тодд («Спартак »), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах. На его счету дубли в матчах с «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б) и «Сочи» (5:3), а также один силовой прием, один отбор шайбы.

Лучшим новичком признан Александр Жаровский («Салават Юлаев »), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах. На его счету также два блокированных броска, один отбор шайбы и три перехвата.