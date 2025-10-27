Гол Гюнтера принес «Юте» 7-ю победу подряд – над «Виннипегом». У форварда 4 победные шайбы в сезоне – делит лидерство в НХЛ с Джарвисом
Гол Дилана Гюнтера принес «Юте» 7-ю победу подряд – над «Виннипегом» (3:2).
«Мамонт» продолжает лидировать в таблице Западной конференции НХЛ с 16 очками в 10 играх.
Победной в матче с «Джетс» стала шайба 22-летнего форварда Дилана Гюнтера на 55-й минуте.
В 10 матчах в сезоне у канадца 11 (5+6) очков при полезности «+7». Из 5 его шайб 4 оказались победными.
По числу таких голов в текущем сезоне Гюнтер делит 1-е место в лиге с Сетом Джарвисом из «Каролины».
Форвард «Каролины» Джарвис – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 победными голами в первых 5 матчах в сезоне
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
