Валерий Каменский: «Молодые ребята не знают историю нашего легендарного хоккея – это очень плохо. «Русская пятерка» принесла американскому и канадскому хоккею комбинационный стиль»

Валерий Каменский высказался о значимости «Русской пятерки» в «Детройте».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«В русской пятерке «Детройта» играли легендарные хоккеисты, которые смогли ни один раз выиграть Кубок Стэнли. Они вели всю команду за собой.

В любом случае это уникальное явление для НХЛ . Они принесли американскому и канадскому хоккею комбинационный стиль, в который сейчас играет каждая команда лиги. Многие у них учились.

Пятерка играла в настоящий советский хоккей. Против этой команды было очень тяжело действовать. Я помню свои матчи в «Колорадо» против «Детройта ».

Самое трудное было отобрать у них шайбу и предугадать дальнейшее движение этих игроков.

В истории нашего хоккея было много троек и пятерок из хоккеистов. Достаточно вспомнить великую пятерку сборной СССР: Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов и Макаров.

У нас огромная история хоккея, которую надо знать и вспоминать. Многие молодые ребята не знают историю нашего легендарного хоккея. Это очень плохо», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский .