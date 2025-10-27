Кучеров забил 58-й победный гол в НХЛ и идет 5-м в истории «Тампы». Стэмкос лидирует с 85 шайбами
Никита Кучеров забил 58-й победный гол в НХЛ.
Нападающий «Тампы» забросил победную шайбу в ворота «Вегаса» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот стал 58-м победным для россиянина в лиге – он находится на пятой позиции по этому показателю в истории «Лайтнинг».
Четвертым идет Винсент Лекавалье (60), третьим – Брэйден Пойнт (63), вторым – Мартен Сен-Луи (64), первым – Стивен Стэмкос (85).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
