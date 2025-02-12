  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Демидове в звене с Андроновым и Дедуновым: «Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Не больше трех. Ваня сегодня молодец»
5

Ротенберг о Демидове в звене с Андроновым и Дедуновым: «Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Не больше трех. Ваня сегодня молодец»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о выборе партнеров для Ивана Демидова.

СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Иван Демидов в составе на матч оказался с игроками разрушительного плана: Сергеем Андроновым, Павлом Дедуновым. Если не секрет, почему вы почти постоянно используете Ивана именно в таких сочетаниях?

– Вы игру смотрели? Сколько смен он с ними сыграл? Он был в заявке так записан, но он не сыграл с ними больше трех смен. Он всю игру выходил с Кузнецовым и с Бардаковым. Если мы честно говорим. Много всегда, знаете, отвлекающих маневров.

Ваня сегодня молодец. Он, наверное, имел возможность стать сегодня героем, но все впереди. Думаю, что он будет играть все лучше и лучше с каждым матчем, потому что он растет.

Такие командные ситуации он воспринимает очень серьезно, всегда делает правильные выводы, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoПавел Дедунов
logoСКА
logoИван Демидов
logoЗахар Бардаков
logoЕвгений Кузнецов
logoСергей Андронов
logoДинамо Москва
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«За 15 лет не было такой ситуации». Кузнецов вернулся после травмы – и сразу подвел СКА
37сегодня, 00:15
Ротенберг об удалении Кузнецова при игре «6 на 4»: «Мы ввели жесткие штрафы, это подводит команду. За 15 лет работы в СКА не помню такой ситуации, такие вещи расстраивают»
24вчера, 20:47
Ротенберг про 1:3 от «Динамо»: «На игру СКА повлияла травма Галенюка – сотрясение, несчастный случай. Голы сами себе привезли, удалялись, это надо улучшать, скоро плей-офф»
56вчера, 19:55
Ротенберг перед «Динамо»: «Талантливые нападающие СКА стали здорово отрабатывать в оборону. Играем все в обороне, все – в атаке. Задача – показать нашу яркую игру»
21вчера, 09:21
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о регулярке КХЛ: «Морозову пора запустить плей-офф. Никакой интриги в борьбе за кубковые путевки, а ведь ради этого мы 68-матчевую шарманку и крутим»
538 минут назад
Президент «Динамо» о финансах клуба: «Общий бюджет в районе 2,7 млрд рублей. На 30% повысилась реализация билетов. Никаких долгов нет, от прошлых проблем мы избавились»
50 минут назад
Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в первом матче Турнира четырех наций со Швецией. У него меньше 90% сэйвов в сезоне НХЛ
2сегодня, 03:10
В честь Кросби переименовали приз лучшему новичку в Юниорской лиге Квебека
7вчера, 22:07
Ларионов о драке Кульбакова с Мифтаховым: «Вратари иногда делают непредсказуемые вещи. В 1996-м была серьезная потасовка «Детройта» и «Колорадо» – самая грязная в истории НХЛ, наверное»
10вчера, 21:47
Ротенберг о 13 пропущенных за 3 игры: «Хоккейная карма – это когда надо заслужить удачу. От своих слов не отказываюсь, СКА стремится пропускать 0 и больше забивать. Забросили мы 197 шайб»
18вчера, 21:32
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 21:30Спецпроект
Депутат Журова о допуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотят видеть русских и потрясающие хоккейные баталии. Но ИИХФ обозначила, что возвращение зависит от СВО»
5вчера, 21:15
Ротенберг об удалении Кузнецова при игре «6 на 4»: «Мы ввели жесткие штрафы, это подводит команду. За 15 лет работы в СКА не помню такой ситуации, такие вещи расстраивают»
24вчера, 20:47
Овечкин о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы он меньше выпендривался, это может аукнуться. А так отличный парень, все у него получается»
67вчера, 20:21
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард «Динамо» Чернышов набрал 14 очков в 5 матчах в OHL и был признан лучшим игроком прошлой недели
4сегодня, 03:22
Гатиятулин про 1:5 от «Торпедо»: «Ак Барс» выпал из ритма, дали ребятам отдохнуть после насыщенного календаря. Семь минут мы неплохо играли, потом не хватило скорости»
вчера, 21:00
Козлов о 2:4 от «Куньлуня»: «У «Салавата» много потерь, проигранной борьбы – действуя в своей зоне, тратишь больше сил. Соперник наказал нас за ошибки»
6вчера, 20:34
«Салават» проиграл «Куньлуню», прервав серию из 3 побед подряд. Команда Козлова – 3-я на Востоке
7вчера, 19:24
Ларионов о 5:1: «Обыграть «Ак Барс» в Казани всегда приятно. «Торпедо» провело один из лучших матчей: быстрое движение, хорошие голы, достойная рабочая этика»
3вчера, 19:15
«Металлург» продлил контракт с Паливко на 2 года. У защитника 0+7 в 47 матчах при полезности «+7»
3вчера, 17:33
Зубов про 1:4 от «Сибири»: «Лада» во 2-м периоде хорошо накладывала звенья, соперник отбрасывался, держал жесткий бокс. Но под воротами нам по-другому надо было сыграть»
вчера, 17:20
Епанчинцев о 4:1 с «Ладой»: «Благодарен ребятам, «Сибирь» не имела права проиграть в день памяти Андрея Тарасенко! Вчера посмотрели фильм – мы мужики, но слезы наворачивались»
вчера, 16:54
Кузнецов сыграет против «Динамо» сегодня. Форвард СКА пропустил 15 матчей из-за травмы
4вчера, 15:50Фото
Агент Гальченюка: «Амур» предложил новый контракт еще до Нового года. Мы подпишем, если Алекс сочтет нужным»
3вчера, 15:38
Рекомендуем