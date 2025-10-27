Коронато остался в запасе «Калгари» в матче с «Рейнджерс» по решению Хаски. Форвард подписал контракт с клубом с зарплатой 6,5 млн долларов в год
Мэтт Коронато не сыграл с «Рейнджерс» по решению тренера «Калгари».
22-летний нападающий «Флэймс» пропустил игру регулярного чемпионата НХЛ по решению главного тренера команды Райана Хаски.
Канадский клуб победил нью-йоркцев со счетом 5:1.
В этом сезоне Мэтт Коронато набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 9» в 9 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 17:24.
В мае «Калгари» продлил контракт с американцем на 7 лет со средней зарплатой 6,5 миллиона долларов в год.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
