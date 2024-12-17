НХЛ выберет сборную лучших игроков 1-й четверти XXI века. В нее войдут 25 человек, вне зависимости от позиции

НХЛ выберет сборную из лучших игроков первой четверти XXI века.

Отбор будет проходить в два этапа. С 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года НХЛ объявит по две команды лучших игроков первой четверти XXI века для каждого из 32 клубов.

В первую и вторую команды войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Их выберет комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей конкретного клуба. В список могут попасть хоккеисты, игравшие в НХЛ с 1 января 2000 года.

С 12 по 26 февраля 2025 года пройдет голосование болельщиков. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты выберут 25 человек, вне зависимости от позиции. Они войдут в сборную лучших игроков за последние 25 лет.

Дата объявления игроков этой сборной будет названа позднее. НХЛ планирует провести четыре студийных шоу, посвященных игрокам.