НХЛ выберет сборную лучших игроков 1-й четверти XXI века. В нее войдут 25 человек, вне зависимости от позиции
Отбор будет проходить в два этапа. С 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года НХЛ объявит по две команды лучших игроков первой четверти XXI века для каждого из 32 клубов.
В первую и вторую команды войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Их выберет комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей конкретного клуба. В список могут попасть хоккеисты, игравшие в НХЛ с 1 января 2000 года.
С 12 по 26 февраля 2025 года пройдет голосование болельщиков. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты выберут 25 человек, вне зависимости от позиции. Они войдут в сборную лучших игроков за последние 25 лет.
Дата объявления игроков этой сборной будет названа позднее. НХЛ планирует провести четыре студийных шоу, посвященных игрокам.
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