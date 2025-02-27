Сергей Коньков: «СКА не выглядит претендентом на Кубок Гагарина – пропустили 6 от «Куньлуня», 7 – от «Спартака», «Ак Барс» 8 забил. Может, это тактика? Они затуманивают всем взор»

Сергей Коньков высказался об игре СКА в защите.

Армейцы пропустили 38 шайб за 9 матчей в феврале и 188 голов за весь сезон. Больше только у «Куньлуня» (192) и «Амура» (205).

«Такое количество пропущенных шайб у СКА настораживает. Шесть от «Куньлуня », семь от «Спартака». Тринадцать шайб за две игры – это прилично. «Нефтехимик» им четыре забил.

У СКА есть задачи, которые необходимо решать. СКА пропускает достаточно много, «Ак Барс » им восемь забил. Не так давно эта команда славилась надежной игрой в обороне. В этом году такой тенденции не наблюдается.

До конца регулярного чемпионата осталось чуть меньше месяца. Считаю, что армейцам нужно очень серьезно подойти к оставшимся матчам, если они рассчитывают за что-нибудь побороться. Сейчас они не выглядят серьезным претендентом на Кубок Гагарина.

Но, опять же, может быть, таким образом, СКА специально затуманивает всем взор, чтобы на них серьезно не настраивались? Может быть, у них такая тактика? Посмотрим. Состав команды позволяет ей более надежно играть в обороне.

Атака у них приличная, они в лидерах по количеству заброшенных шайб. Но к обороне есть большие вопросы», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

Карпухин о защите СКА: «Поражение от «Спартака» опустило с небес на землю. Тенденция нехорошая, но к плей‑офф у нас все будет хорошо»