СКА пропустил 38 шайб за 9 матчей в феврале. Команда Ротенберга проиграла 5 раз

СКА пропустил 38 голов за 9 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в феврале.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Спартаку » со счетом 2:7 на своей арене.

СКА на данный момент провел 9 матчей в феврале и одержал 4 победы. Петербургский клуб пропустил 38 шайб на этом отрезке, забив 31 гол.