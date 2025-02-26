СКА пропустил 38 шайб за 9 матчей в феврале. Команда Ротенберга проиграла 5 раз
СКА пропустил 38 голов за 9 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в феврале.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Спартаку» со счетом 2:7 на своей арене.
СКА на данный момент провел 9 матчей в феврале и одержал 4 победы. Петербургский клуб пропустил 38 шайб на этом отрезке, забив 31 гол.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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