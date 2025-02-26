Хайруллин о 2:7 от «Спартака»: «Первый период за СКА, играли хорошо, не знаю, что случилось. Будем изучать видео, дай бог, исправим ситуацию и победим»

Марат Хайруллин высказался о разгромном поражении СКА от «Спартака» (2:7).

Петербургский клуб пропустил 4 шайбы в первом периоде и забил 2 гола.

– Какие впечатления от игры? Что пошло не так?

– Я считаю, первый период был за нами. Допустили ненужные броски в наши ворота, ненужные ошибки, были провалы в обороне. Нужно играть чуть умнее, не бежать сломя голову.

Так‑то играли хорошо. Не знаю, что случилось. Нужно разбираться, будем изучать, делать выводы, смотреть видео.

– Домашняя серия складывается неудачно – 13 пропущенных шайб за две игры. Что не получается?

– Нужно помогать вратарям, где‑то ловить шайбы на себя, защитники и нападающие должны отрабатывать друг за друга, должна быть взаимозаменяемость. Только тогда мы выйдем из этой ситуации и будем меньше пропускать.

– Что бы сказали болельщикам?

– Конечно, спасибо им за поддержку. Они приходят на каждую игру, поддерживают нас, полные трибуны… Для нас это очень приятно. Сейчас сложилась неудачная ситуация.

Хотелось бы извиниться за такие результаты, в следующей игре мы будем стараться. Дай бог, мы исправим ситуацию и выиграем.

– СКА стал первым клубом, который собрал полмиллиона болельщиков на домашних матчах сезона.

– Как я и сказал, у нас всегда полные трибуны. Большая благодарность петербургским болельщикам и тем, кто приезжает в Санкт‑Петербург. Мы всегда их слышим. Только слова благодарности, – сказал нападающий СКА .